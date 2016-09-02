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總統府收到疑似爆裂物包裹 防爆小組處理中

總統府今日驚傳有疑似爆裂物包裹。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-09-02  16:57

〔即時新聞／綜合報導〕總統府驚傳收到疑似爆裂物包裹！府方今日簽收郵件時，有包裹在X光機檢驗出電池、電線、電路板和金屬反應，目前正由刑事局防爆小組著手處理。

據《蘋果日報》報導，總統府今早10時警衛官赫然發現可疑包裹，隨後便以防爆桶和防爆毯包覆蓋住，並馬上通報警政單位，刑事局偵五隊防爆小組接獲消息後便針對包裹進行拆解手續。

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相關關鍵字： 可疑包裹 爆裂物 疑似爆裂物 總統府 蔡英文
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