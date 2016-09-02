柯P怒酸趙藤雄 遠雄回嗆：智商沒市長高
2016-09-02 16:52
〔即時新聞／綜合報導〕延宕已久的大巨蛋案，即使台北市長柯文哲與遠雄董事長趙藤雄親自出馬會面，雙方最後仍無共識，將走向解約一途。柯文哲在今日出席活動時，也嘲諷趙藤雄「不曉得老先生腦袋在想什麼？」遠雄發言人楊舜欽對此回應，他們肯定董事長的智慧，但論智商，應該沒有比市長高。
根據《ETtoday》報導，楊舜欽表示，柯文哲要求遠雄撤掉5千坪商業空間，並訂定7項公安基準，但他強調，這些條件既無法源依據，也讓人難以理解。諷刺這是柯文哲的高智商作為，還說論智商的話，趙藤雄應該沒有比市長來得高。
楊舜欽提到，日前柯P與趙藤雄會面，雙方仍是各說各話，北市府認為遠雄還有退讓空間。但根據財務試算，大巨蛋根本無法自償營運。他認為，解約可能是唯一的處理方法，雙方都應做好準備，避免措手不及。
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