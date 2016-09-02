漢英高中學生站在教室外吃早餐 議員批：不健康！

2016-09-02 15:59

〔記者周敏鴻／桃園報導〕民眾投訴桃園市龍潭區私立漢英高中，規定學生不准在教室內吃早餐，所以總會看到一群學生站在教室外吃早餐，桃園市議員王浩宇痛批，學校應取消沒有意義的規定，別讓學生站著吃早餐影響健康！

學校人員解釋，學校確實規定學生或教職員都不能在教室內吃早餐，主要是希望學生們都能在家中吃過早餐，再到學校。

學校人員補充，開學已經好幾天了，8月30日部分卻還有學生起床晚，在校外買了早餐後，邊走邊吃還遲到，才會被老師告誡，可能有學生因此才不滿投訴。目前已開放一間空教室，讓帶早餐到校的學生有場所可以坐著吃早餐。

王浩宇說，這類沒有意義的規定，早就應該取消，就算有一萬個理由，也不該讓學生站著吃早餐，以免影響健康。