| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南部5縣市發豪、大雨特報 後港國中淹水30公分 國內大廠推出以玻璃製成的安心奶瓶 小週末時間 直擊「恬」心名模
 首頁 > 政治

漢英高中學生站在教室外吃早餐 議員批：不健康！

2016-09-02  15:59

〔記者周敏鴻／桃園報導〕民眾投訴桃園市龍潭區私立漢英高中，規定學生不准在教室內吃早餐，所以總會看到一群學生站在教室外吃早餐，桃園市議員王浩宇痛批，學校應取消沒有意義的規定，別讓學生站著吃早餐影響健康！

學校人員解釋，學校確實規定學生或教職員都不能在教室內吃早餐，主要是希望學生們都能在家中吃過早餐，再到學校。

學校人員補充，開學已經好幾天了，8月30日部分卻還有學生起床晚，在校外買了早餐後，邊走邊吃還遲到，才會被老師告誡，可能有學生因此才不滿投訴。目前已開放一間空教室，讓帶早餐到校的學生有場所可以坐著吃早餐。

王浩宇說，這類沒有意義的規定，早就應該取消，就算有一萬個理由，也不該讓學生站著吃早餐，以免影響健康。

廣告
  • 漢英高中一群學生站在教室外吃早餐，惹來爭議。（記者周敏鴻翻攝）

    漢英高中一群學生站在教室外吃早餐，惹來爭議。（記者周敏鴻翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 早餐 漢英高中 王浩宇
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：漢英高中學生站在教室外吃早餐 議員批：不健康！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.