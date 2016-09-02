參加遊行領100？ 網友爆這裡可以領500！

臉書粉絲團「小聖蚊的治國日記」爆料，台北捷運企業公會要給參加遊戲會員500車馬費。（圖擷自臉書「小聖蚊的治國日記」）

2016-09-02 16:14

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教團體不滿政府的年金改革，將於明日發起「反汙名，要尊嚴」遊行，傳藍營會發給走路工100元茶水費，被藍營駁斥，結果臉書粉絲團「小聖蚊的治國日記」更爆料這裡可以領500。

臉書粉絲團「小聖蚊的治國日記」爆料：「領100的照過來，這邊有500可以領喔」，並附上一張傳單，上面寫著「反汙名，要尊嚴，支持年金合理改革反對修惡」，邀請大家踴躍參與9月3日的軍公教大遊行，並會補助參加者500元車馬費，攜眷者最高可領1000元，文件底下署名「台北捷運企業工會」。

網友得知後紛紛表示：「真是傻了，領勞保的去聲援領公保的」、「原來還是有500，還以為被砍價了」，不過眼尖網友發現，報名截止日期是9月1日：「太晚PO了啦，報名日期都截止了！現在才告知是要怎麼報名」？