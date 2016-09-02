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林萬億：年金改革別說汙名化誰、霸凌誰

2016-09-02  15:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕行政院政務委員、身兼年金改革委員會副召的林萬億，今天下午在高雄接受媒體訪問時，對於93軍公教大遊行，他希望討論年金改革議題能冷靜、理性，好好討論，「不要說汙名化誰、霸凌誰，這樣會讓年金改革的步調更延宕」。

林萬億強調，他尊重任何人表達意見的自由，但希望明天的遊行過程安全，不要衝突，與遊行無關的別介入，不然會導致年金改革議題衍生更多爭議。

林萬億今天下午2點半應行政院南服邀請，在高雄演講「長照十年計畫2.0」，吸引數百人聽講，他強調到2026年，老人人口將達到5分之1，長照問題刻不容緩。

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  • 行政院政務委員林萬億，南下高雄演講。（記者葛祐豪攝）

    行政院政務委員林萬億，南下高雄演講。（記者葛祐豪攝）

  • 林萬億演講吸引數百人聽講。（記者葛祐豪攝）

    林萬億演講吸引數百人聽講。（記者葛祐豪攝）

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