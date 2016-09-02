見趙藤雄是為救民調？柯P這麼說...

2016-09-02 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕為解決延宕已久的大巨蛋爭議，台北市長柯文哲在兩週前與遠雄董事長趙藤雄會面。雖然兩方交談後似乎仍沒有共識，但有人認為柯P此舉是否有挽救民調的意涵？柯文哲則回應，「是上升或下降還難說」。

綜合媒體報導，柯文哲今日下午出席「悠遊卡八大商圈便利支付記者會」，媒體指出，有議員指他與趙藤雄見面是要挽救低迷許久的民調。柯文哲說，當時他也不知道自己民調是多少，且與趙藤雄會面，是上升或下降還很難說。

柯文哲認為，民調是重要參考，但也不能因擔心民調下降被束縛，反而做起事來綁手綁腳，強調該做的事情還是得做。