九三大遊行在即 主辦單位預估可達10萬人
2016-09-02 16:39
軍公教團體發起九三大遊行的抗議活動。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕軍公教團體將在明日舉行「反汙名，要尊嚴」大遊行，以抗議政府的年金改革政策。主辦單位統計有61個公家單位前來助陣，預估屆時集會的總人數可達到10萬人。
據《蘋果日報》報導，主辦單位指出，當天遊行會分成軍人、警消、公務人員和勞工、教師等隊伍，在自由廣場、中正紀念堂大孝門、大安森林公園、228公園4處整隊便會開始走上街頭，並在凱達格蘭大道會合。
台北市警察局對此不敢懈怠，將出動7個分局共上千警力維護交通安全與秩序，光是疏導交通的公告改道牌就高達1333面，因此希望民眾能儘量避開遊行場所，以免道路壅塞。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 女高中生對蔣銅像比中指 作家嗆「卒仔」引爭論
- 郭正亮宣誓就職立委 將推動反酒駕修法
- 九三遊行怕被監控籲關手機 鄉民：快笑死
- 司院人事案 民進黨團：府盼10月底完成審查
- 參加遊行領100？ 網友爆這裡可以領500！
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 新生開學就讓家長不爽？這張學生名冊引熱議
- 15年終成獨孤求敗！ 這個線上遊戲玩家只剩他一人…
- 樂陞自救會赴金管會陳情 要求調查、處分中信銀
- 救生員、替代役聯手 救回溺水女
- 影響上萬戶 高市6區今停水半天
- 美網》詹詠然冒雨2連勝 混雙開張晉16強
- 謝金晶貼心陪爸 謝金燕沒回應
- 新豐魚群暴斃惡臭 水利會允處理
- 香港選舉倒數 親中港媒轟梁振英助長港獨
- 釣蝦到底可不可以吃？他專業回文獲鄉民讚爆
- 中職》林哲瑄回傳球太準 一次丟中2個人（影音）
- 苗縣國際菁英領航計畫 2高一生脫穎而出
- 天氣不穩定 台南、屏東多處淹水警戒
- 九三遊行》國防部：現役軍人不宜參與
- 網友巧遇「哈利波特」 自拍合照洩漏身高
- 大潮出現離岸流 墾丁3人溺水釀1死
- 果真是民主聖地 台南棒球場沒有這一塊....
- （影音）袁艾菲為寫真集封面 寶可夢勝地捕捉粉絲
- （獨家）全球第一！再拿A 彭淮南升13A央行總裁
- 完娛轉戰新媒體 納豆義氣相挺
- 明基材料南科廠解雇員工 南科管理局將媒合員工工作
- 自由廣場》信賴保護永遠有錢有閒？
- 酷寒戰士變身冠軍賽車手 新戲對尬007、查寧塔圖
- 劉思荻挑戰歌舞劇 大談三角戀
- 希特勒《攻佔羅浮宮》 抓寶敗在窩裡反
- 九三遊行》退休軍公教：越打壓會越燒越旺
- 墾丁恐怖離岸流1日4溺 救生員提醒要鎮定
- 涉貪 長治鄉長夫婦交保 公所職員收押
- SBL》張宗憲3年約定富邦勇士 簽約金額是秘密
- 自由廣場》年金改革共識決的文青幻想
- 人造人暴走 安雅演活《魔詭》
- 總統參訪奇景 體驗AR、VR大表驚嘆
- Line組砲兵團 抄出少女賣淫
- 自由廣場》流浪貓笑看肥貓上街頭
- 鄭秀文日跑8公里 連吃49天雞胸
- 驅流浪貓置針床認定違法 可罰75000
- 社會住宅將保留逾30%給弱勢者
- 殺警案槍手反咬檢察官 法官當場斥責
- 新詩走入日常 中市推詩人紅茶
- 定期商業班機 美古通航
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：九三大遊行在即 主辦單位預估可達10萬人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分