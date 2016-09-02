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九三大遊行在即 主辦單位預估可達10萬人

軍公教團體發起九三大遊行的抗議活動。（資料照，記者廖振輝攝）

2016-09-02  16:39

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教團體將在明日舉行「反汙名，要尊嚴」大遊行，以抗議政府的年金改革政策。主辦單位統計有61個公家單位前來助陣，預估屆時集會的總人數可達到10萬人。

據《蘋果日報》報導，主辦單位指出，當天遊行會分成軍人、警消、公務人員和勞工、教師等隊伍，在自由廣場、中正紀念堂大孝門、大安森林公園、228公園4處整隊便會開始走上街頭，並在凱達格蘭大道會合。

台北市警察局對此不敢懈怠，將出動7個分局共上千警力維護交通安全與秩序，光是疏導交通的公告改道牌就高達1333面，因此希望民眾能儘量避開遊行場所，以免道路壅塞。

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