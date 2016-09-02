九三遊行群組籲關手機避免被監控 府回應：呃...
2016-09-02 15:40
〔記者蘇芳禾／台北報導〕軍公教團體發起的九三大遊行即將於明日展開，以抗議政府推動的年金改革。不過有PTT鄉民透露，在動員令中竟呼籲參加遊行的民眾，當天一定要關閉手機的衛星定位系統，以免被政府以「大數據」處理相關數據。其他網友看到後紛紛留言「快笑死了」。總統府發言人黃重諺今天被問到相關議題時也表示，「呃...這個狀況跟常識有一些違背，不過這不影響我們歡迎不同的聲音在街上表達。」
這則在深藍LINE群組間瘋傳的動員令中強調，最近出任政務委員的唐鳳是資訊專家，有可能會協助政府收集手機資訊並以「大數據」分析，所以才會希望參加遊行的人能夠關閉定位軟體。
不過網路鄉民們推文則多諷刺說「從這個就可以看出會參加的都是老人」、「看來是第一次上街頭」、「這種程度要怎麼拿回政權？」
黃重諺被問到此時則表示，這個狀況有點違背一般的常識，「不過這不影響我們歡迎不同的聲音在街上表達意見。」
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