高雄果菜市場遭強拆 自救會要求合理安置
2016-09-02 16:04
〔即時新聞／綜合報導〕高雄市果菜市場昨遭市府突襲強拆，引發住戶組成的「高雄果菜市場土地不義徵收住戶自救會」不滿，自救會質疑高雄市長陳菊社運出身，卻不願面對果菜市場住戶強拆案的程序和實質正當性問題，強調他們並非不願被徵收，只希望能有程序正義、合理安置，呼籲市府「暫緩不義強拆、平等公開磋商、合理安置方案！」
自救會指出，高雄市農業局今天下午又展開強拆行動，怪手趁著現場午休時，再度從後方進行拆除，目前已經拆掉房子後方的樹木及鐵皮部份，這是今天即將被強拆的第4棟。
自救會表示，律師柯劭臻昨天下午到高雄高等行政法院送假處份聲請狀，希望替果菜市場的民宅聲請暫緩拆遷，但直至今早法官仍未有回應。目前柯律師在法院等待審理結果。
自救會強調，若房子拆了，一切都無法再談。高市府雖一再強調後續會進行協商，然而，除了口頭承諾外，市府又能拿什麼保障已無家可歸的弱勢居民，能得到平等且合理的談判條件？懇請高市府立即前來針對程序和實質問題，出面協商，並承諾居民合理的安置方案，否則不排除更激烈的抗爭。
自救會：
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