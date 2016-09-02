年金不改恐破產 民進黨團：要讓年輕世代繳得起也領得到

2016-09-02 16:04

〔即時新聞／綜合報導〕針對年金改革，軍公教將在明日上街遊行。民進黨團今（2）日召開記者會說明立場，黨團幹事長吳秉叡表示，年金改革是政府不可迴避的任務，各退休基金出現財務失衡狀況，不改變就可能破產，改革最大目的是要讓年輕世代能繳得起也領得到年金，而過程中會資訊透明、持續溝通，希望達成年金永續目標。

綜合媒體報導，吳秉叡提到，國民平均餘命已近80歲，生存年齡延長6、7年，當初設計制度時沒料想到；日本、韓國、美國與瑞典都推動年金改革，這不是台灣獨有問題，尤其相較OECD（經濟合作暨發展組織）先進國家，台灣的所得替代率較高，希望降到與世界標準接近或略高一點。

民進黨立委王榮璋表示，年金改革絕非清算鬥爭，所有年金保險都面臨破產可能，在可預期的未來，軍公教年金是來自於退撫，而退撫基金已由正轉負，也就是說，每年收得的保費跟政府投入的經費，不足作為當年度的支應，「已經在吃老本」。

另外，民進黨立委陳其邁也指出，有網路謠言說年金改革要繳回已領的退休軍公教優惠利息存款，這是錯誤解釋，要看新法規怎麼規定再處理；未來年金改革要考量公共利益及政府財政負擔，就制度性做一些改變，讓年輕世代能繳得起也領得到年金，才是這次年金改革最大目的。