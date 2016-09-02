吳敦義申請赴美 總統府今已核可

2016-09-02 14:56

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前副總統吳敦義申請赴美，總統府發言人黃重諺今天表示，由於政治敏感性和涉及機密風險都在可控制範圍內，且吳敦義參訪地點沒有維安預警情資，今天已核可吳敦義申請案，並已通知吳敦義辦公室。

前副總統吳敦義預計在9月底將訪美，出席全美台灣同鄉聯誼會年會，這也是他卸任副總統後首度訪外。

總統府發言人黃重諺今天下午表示，總統府依照「國家機密保護法」及「總統府辦理涉及國家機密管制人員出境管制規定」組成「吳前副總統申請出國專案小組」審查，經過8月22日和8月29日專案小組會議，今天下午正式核可通過，並隨後通知吳敦義辦公室這項審查核可。吳敦義將在9月20日到10月6日赴美。

黃重諺表示，吳敦義這次到美國參訪是和僑界會面，和前總統馬英九申請赴港相比，性質不同，政治敏感性和涉及機密風險，都在可控制範圍內。

黃重諺說，專案小組日前發函請國安會、外交部、國防部和陸委會4個單位依照國家機密保護法相關規定，就吳敦義的涉密程度提供意見，也請國安局就吳敦義參訪地點的維安風險評估提供相關意見，評估後，沒有維安預警情資。