南市議長補選輸不得 民進黨團決定這麼做…

2016-09-02 15:00

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議長補選，南市議會民進黨團今天召開黨團大會討論補選事宜，民進黨團總召林宜瑾表示，在黨團成員全數舉手贊成的情況下產生決議，確立民進黨團「支持議長補選」，下週一起至週五開放黨團成員登記，並將於9月12日以「民主方式產生議長人選」。

林宜瑾表示，黨團會議進行將近2個小時，過程中黨團成員紛紛強調團結一致，表示黨團不能失去任何一票。未來登記若有2人以上，將先進行協調，協調不成再進行假投票。

代理議長郭信良強調，全力支持議長補選，將於收到李全教當選無效判決通知書後，即刻進行王峻潭議員的遞補，其後再以最快速度召開臨時會，全力完成議長補選事宜。

民進黨中央對台南市議長補選至為重視，由民進黨中央選舉對策委員會主委暨中常委陳明文及組織部主任李政毅今天帶隊到場參與討論。陳明文表示，民進黨中央完全尊重台南市議會民進黨團的決定，這次議長選舉絕對不能輸，大家要凝聚共識，一定要贏。