| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南部5縣市發豪、大雨特報 後港國中淹水30公分 國內大廠推出以玻璃製成的安心奶瓶 小週末時間 直擊「恬」心名模
 首頁 > 政治

南市議長補選輸不得 民進黨團決定這麼做…

2016-09-02  15:00

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議長補選，南市議會民進黨團今天召開黨團大會討論補選事宜，民進黨團總召林宜瑾表示，在黨團成員全數舉手贊成的情況下產生決議，確立民進黨團「支持議長補選」，下週一起至週五開放黨團成員登記，並將於9月12日以「民主方式產生議長人選」。

林宜瑾表示，黨團會議進行將近2個小時，過程中黨團成員紛紛強調團結一致，表示黨團不能失去任何一票。未來登記若有2人以上，將先進行協調，協調不成再進行假投票。

代理議長郭信良強調，全力支持議長補選，將於收到李全教當選無效判決通知書後，即刻進行王峻潭議員的遞補，其後再以最快速度召開臨時會，全力完成議長補選事宜。

民進黨中央對台南市議長補選至為重視，由民進黨中央選舉對策委員會主委暨中常委陳明文及組織部主任李政毅今天帶隊到場參與討論。陳明文表示，民進黨中央完全尊重台南市議會民進黨團的決定，這次議長選舉絕對不能輸，大家要凝聚共識，一定要贏。

廣告
  • 林宜瑾表示，下週一起至週五開放黨團員成登記，9月12日產生議長人選。（資料照，記者蔡文居攝）

    林宜瑾表示，下週一起至週五開放黨團員成登記，9月12日產生議長人選。（資料照，記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台南市議長補選 李全教
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：南市議長補選輸不得 民進黨團決定這麼做…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.