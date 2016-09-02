交出25字演說大綱 吳敦義獲准赴美
2016-09-02 14:41
〔記者施曉光／台北報導〕前副總統吳敦義本月下旬將赴美參加全美台灣同鄉聯誼會年會並發表演說，日前向總統府遞件申請核准出國，總統府今天下午已致電吳敦義辦公室告知已經核准，這將是吳敦義卸任後首度出國。
吳敦義預計20日出國，10月6日返台。全美台灣同鄉聯誼會年會將於本月23至25日在美國波士頓舉行，邀請吳敦義擔任開幕專題演講，屆時也將與擔任第二場演講人的國民黨副主席郝龍斌同台。
根據本報稍早調查，吳敦義日前向總統府提交的演講大綱，標題是〈團結開創和平〉，扣掉「前言」和「結語」4個字之後，只有25個字：幾許浮雲遮望眼、所有的成就都從團結開始、兩岸和平是王道。
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