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花100元找走路工？ 國民黨駁斥：早就沒錢了

2016-09-02  14:15

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教團體不滿政府的年金改革，將於明日發起「反汙名，要尊嚴」遊行。但社運名人、福爾摩鯊會社長妖西（劉敬文）在臉書踢爆，藍營疑似會發放給走路工100元茶水費。國民黨文傳會副主委胡文琦得知此事後嚴正駁斥，他強調國民黨早就沒錢了。

綜合媒體報導，胡文琦對於相關指控相當不滿，痛批妖西如果沒有真的證據，就不要到處在網路散播假消息。胡文琦還說，國民黨身為人民團體、政治團體，所以支持民眾參與抗議活動很正常，所以當天會提供給遊行人士一些簡單的服務。

胡文琦表示，明天將在路口設立加油站，讓抗議民眾有水可以飲用。他指出國民黨很認同這次「反汙名、要尊嚴」的遊行，鼓勵黨員有空的話就和家人一起出來參加。

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  • 國民黨文傳會副主委胡文琦駁斥走路工的傳言，他強調國民黨早就沒錢了。（資料照，記者林良昇攝）

    國民黨文傳會副主委胡文琦駁斥走路工的傳言，他強調國民黨早就沒錢了。（資料照，記者林良昇攝）

  • 福爾摩鯊會社長妖西（劉敬文）在臉書踢爆，藍營疑似會在九三大遊行發放給走路工100元茶水費。（圖擷自妖西臉書）

    福爾摩鯊會社長妖西（劉敬文）在臉書踢爆，藍營疑似會在九三大遊行發放給走路工100元茶水費。（圖擷自妖西臉書）

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相關關鍵字： 不當黨產 九三大遊行 九三遊行 國民黨 走路工 黨產
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