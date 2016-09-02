九三大遊行 警方不會使用拒馬和蛇籠

明日軍公教團體將舉行九三大遊行。警方強調屆時不會擺出蛇籠和拒馬。圖為過去面對抗議民眾所使用的拒馬。（資料照，記者蕭婷方攝）

2016-09-02 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教團體不滿新政府推動年金改革，將於明日舉行九三大遊行。台北市政府對此嚴陣以待，將調派642名警力協助維安，並向警政署申請680人籌組預備隊，不過警方強調屆時不會擺出蛇籠和拒馬。

據《三立新聞》報導，這場活動在明日下午1時開始集結，2時之後集會民眾就會開始前進，預計4時到達凱達格蘭大道，並且在5時左右結束活動就地解散。遊行範圍則從凱達格蘭大道往西至愛國西路；往北到忠孝東路與忠孝西路；往南到達愛國東、西路；往東觸及景福門和中正紀念堂，最遠可達杭州南路。

台北市警局為了維護遊行地點的安全與秩序，於明天下午2時在這些地區就會實施交通管制，視現場情況彈性擴張管制時間與範圍。北市交通大隊也請民眾注意，遊行附近道路會公告禁止停車，當天將進行取締和拖吊。