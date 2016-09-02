嘉縣新畜牧場自治條例草案 今遭退回重審
2016-09-02 13:07
〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣府提出嘉義縣新設置畜牧場管理自治條例草案，今天由縣議會臨時會進行二讀，但縣府農業處又提出建議修改版，多位議員表達不滿，認為前天聯審已經做出修正決議，縣府怎能在還未溝通前又提出修改版本，經過一個多小時爭執，最後由主席議長張明達宣布此案退回重審，請縣府儘速提出完整修改內容，再召開臨時會審查。
嘉義縣府農業處提出的建議修改版本，主要是在第4條第5款中，原本應距離房舍的周界為5百公尺以上，距離學校或醫院1千公尺以上，再加上「但符合本自治條例第6款規定者，距離商店、廠房、機關（構）、住宅（不含農舍）周界3百公尺範圍以上」，第6款主要是說明水濂或密閉式畜牧場，較能符合環保要求。
議員林寶瓶、詹琬蓁、王啓澧等人指出認為，修正內容縮短至3百公尺，但何謂較好環保設施，標準應該訂出來，且業者提出的設計圖要不要公告，都有爭議，怎能隨便講講就修正；此案茲事體大，關係到畜牧場周邊民眾的權益，縣府不應突然送出修正內容，然後就叫議員背書通過，林寶瓶認為，應該要先將議會版本通過，再重新提修正案，更質疑已送到縣府申請的77件新畜牧場申請案有可能因此全部通過。
縣議員葉孟龍則說，此案爭議多，建議重審；縣議員陳柏麟則怒吼，縣府突送修正版本，此舉根本不尊重聯審決議。
由於爭論不休，張明達先暫停議事，副縣長吳芳銘及農業處長林良懋等與議員協商，最後達成共識，退回此案，請縣府盡快提出確定的修正內容，再開會審查。
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