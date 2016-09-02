建築中心審大巨蛋1年多 柯對趙喊「到底在變啥魍」
2016-09-02 12:31
〔記者郭安家／台北報導〕談到9月8日大巨蛋解約北市府準備幾成？台北市長柯文哲今早於參與式預算記者會後表示，跟考聯考一樣，盡量準備啦！接著又隔空對遠雄董事長趙藤雄表示，要想辦法把問題解決，並指他覺得奇怪，台灣建築中心審（大巨蛋建照第三次變更）超過15個月，其實後來查起來不只，103年就開始送審。
對於遠雄不希望北市府也參與審查，柯文哲表示，趙柯會時，「我跟他（趙藤雄）講說不能在台北市蓋房子，然後說我不要給你建管處發建照，你這種要求，那台北市長換你做好了。」
柯文哲說，6月8日他在市議會已經表明大巨蛋拖太久，所以還是要解決，趙柯會上跟他趙藤雄說明市府立場，去年5月22日遠雄不按圖施工被勒令提供，且經過行政法院、監察院判決，認為北市府停工合法，要面對這事實，要全面復工還是要來申請建照變更。
柯文哲表示，「我跟他（趙藤雄）講說過去一年中外界都以為我們刁難，有時候你根本自己已經拖一年多，在台灣建築中心也審不過，你到底在變啥魍（台語，指搞什麼）？」趙藤雄堅持不要給北市府審，但建照變更有三程序，一個是台灣建築中心審查，再來是環評、都市設計審議委員會，要三關通過後才能過。
柯文哲說，遠雄於台灣建築中心審1年多審沒過，也不給北市府審，這樣拖下去要拖到什麼時候？遠雄還是要解決，「你到底變啥魍」，外界認為是北市府怎樣，但根本沒進到北市府審。
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