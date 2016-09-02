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談大巨蛋解約 柯Ｐ：不曉得這老先生腦袋想什麼

台北市長柯文哲2日出席臺北市參與式預算提案成果發表會，針對大巨蛋案後續，柯文哲表示雙方還要繼續協商。（記者廖振輝攝）

2016-09-02  12:19

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲與遠雄董事長趙藤雄兩週前談判無交集，9月8日雙方將終止合約，外界評估雙方恐怕會進入5年訴訟。對此，柯文哲今早於參與式預算記者會後指出，解約也不見得拖在哪裡，談判還是繼續進行，進入法律訴訟是最下策，此前還有各種協商，「他（趙藤雄）自己要想清楚，我不曉得這老先生腦袋在想什麼？」

談到柯趙會，柯文哲坦言，雙方仍各自表達立場，他認為遠雄還是要程序走完（台灣建築中心建照變更、7項公安基準審查），現在不管文資審議、環評、都市設計審議委員會，是公開透明，錄音、錄影，開放網路職播，「你（趙藤雄）不能老是懷疑北市府會不公平，開玩笑這什麼時代？你還這樣想，我覺得主要是觀念上、他的觀念滿奇怪的。」

北市府給遠雄開2條件，其一、9月8日完成大巨蛋建照第三次變更設計，其二、公安改善問題。柯文哲說，如果9月8日也不說明怎麼解決，也不進來審，台灣建築中心審不過，總不能一直拖下去，去年5月議會就要求解約，「我總是想ＢＯＴ還是給大家彼此機會，很誠意問到底有什麼困難、要怎麼解決？他（趙）擺出那個態度我不要給你審，天啊！要怎麼解決？9月8日要清楚說怎麼解決、要完成建照變更。」

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