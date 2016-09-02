考試院：年金改革不要傷感情

2016-09-02 12:05

〔記者黃邦平／台北報導〕銓敘部長周弘憲今天說，年金制度已經到了非改不可的地步，如果要公務人員退撫基金維持不破產，照精算結果，提撥費率至少要從現在的12％大舉提高3倍多，對公務員和政府負擔都很重。

周弘憲說，根據退撫基金第6次精算結果，未提存應計負債已達2兆3295億，軍人退撫基金在109年將沒有支付能力，也就是俗稱的「破產」，教職人員在119年、公務人員在120年，若要維持不破產，現行12％提撥率勢必要大幅提升，依照精算結果，公務人員要到36.98％，教育人員41.18％，軍人也要到38.14％，這筆費用當事人負擔35％、政府也要負擔65％，若照精算結果建議，負擔相當重。

周弘憲表示，改革的關鍵是能否延續公平、合理、永續的年金制度，絕大多數公務人員默默在崗位上為國家、人民、社會奉獻心力，未來改革後可能退休所得會減少，但也是情非得已，希望大家能為下一代、下下一代共體時艱，改革過程不能傷害公務員情感，要讓公務員甘心支持改革，繼續盡心為國家服務。

考試院長伍錦霖強調，這次年金改革與民國102年不同，當年是總統府召開記者會宣布後，行政院和考試院各自本於權責研擬草案，再送立法院審議，這次有年金改革委員會等機制討論改革方向，基於尊重流程，考試院只在報告中說明現有制度及構想，不代表已有定案，希望外界別誤會。

伍錦霖說，102年與這次年金改革中，考試院的角色扮演和定位不一樣，不宜就實質內容發表太多意見，且上次是軍、公、教、勞同步各自提出方案，這次範圍較廣，把所有年金制度都納入，複雜程度更高，相對地要有更高的包容性、同理心和諒解。