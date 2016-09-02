5電器大廠贊助世大運 數量僅各1台

2016-09-02 12:02

〔記者黃建豪／台北報導〕2016台北電器展今天盛大開幕，台北市柯文哲上午出席開幕儀式，且因應明年世大運，索尼（SONY）、樂金（LG）、日立、禾聯、東元等5大電器廠商，各自派出代表捐贈1項電器用品給世大運，盼發揮拋磚引玉效果，號召台灣其他電器廠商共同贊助世大運。

這次捐贈儀式由台北市電器商業同業公會協助，捐贈項目包括，SONY 75吋4K液晶電視，市價達30萬元、LG OLED55吋電視，市價11萬元、禾聯55吋電視、日立RAS-63NB冷暖變頻空調及東元10公斤單槽洗衣機，數量各1台。

台北市產發局長林崇傑表示，這次捐贈只是響應，目的是號召其他電器廠商也加入捐贈行列，市府也正和電器商業同業公會協調，看是否能以只比成本價高一點的價格收購世大運所需電器。

電器商業同業公會總幹事郭錦蓉說，公會後續將和世大運執委搭起橋樑，會讓其他廠商以半買半送的優惠方式來贊助世大運，預期捐贈的電視、洗衣機等電器用品，將在世大運選手村內使用。

柯文哲致詞時也說，透過電器公會的捐贈，可讓國際看到台灣產業的能量，對市府來說，更是省掉很多財務上的負擔，所以將來世大運還有需要捐贈的還會找你們（指電器公會）。