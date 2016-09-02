戰車翻覆殉職上尉吳得瑋 入祀忠烈祠

南市今舉行陣亡將士秋祭典禮，並舉行殉職上尉吳得瑋入祀儀式。（記者蔡文居攝）

2016-09-02 11:58

〔記者蔡文居／台南報導〕「台南市各界105年公祭革命先烈暨陣亡將士秋祭典禮」今天上午於南區忠烈祠舉行，由市長賴清德主祭，同時並舉行殉職上尉吳得瑋入祀儀式，表彰其盡忠職守為國捐軀的忠烈行為。

民政局表示，吳得瑋上尉為台南在地子弟，於漢光32號演習期間，8月16日執行聯勇105-7、8號操演暨地空聯合作戰演練任務，擔任CM-11戰車車長，攻擊階段完成後，戰車機動至仁壽山萬應公大地坪戰術位置集結，行經網紗橋時，天候不佳，車輛翻落橋下，經送醫不治因公殉職，得年25歲。吳上尉盡忠職守壯烈犧牲的事蹟符合「忠烈祠祀辦法」的規定，經內政部核准入祀忠烈祠，南市府遵照其家屬意願入祀南區忠烈祠。

另外，新化區忠烈祠及永康區忠靈祠分別由副市長顏純左、副市長吳宗榮主祭。

民政局表示，目前安奉於南區忠烈祠的烈士牌位，除原入祀烈士296名外，再加上本次殉職官兵1名，共計297名，另供奉於新化忠烈祠的牌位計有294名。每個烈士牌位的背後都有可歌可泣的動人故事，令人感佩，希望社會各界平日或春秋兩季能前來追思默禱，緬懷烈士英雄的英勇事蹟。