花蓮市長魏嘉賢宣誓上任 延續前任施政
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市公所今早舉行補選市長交接典禮，新任市長魏嘉賢宣誓後，在縣府人事處長王偉曦監交下，從代理市長周傑民接下印信。他致詞前特別穿上紫色背心，宣示延續前任市長田智宣的施政理念，他說：「選舉前，我們分不同的顏色，選後，我不管任何顏色，我只為花蓮鄉親服務，這是我的信念也是我的宗旨」他希望公所各級主管，能齊心為花蓮市民打拚。
魏嘉賢說，今早就任花蓮市長，他不穿西裝打領帶，挽起袖子，從這一刻開始，全心全意為花蓮市民服務，感謝這段時間支持，給他鼓勵的勞工界朋友，在未來兩年三個月的時間，請大家給他更多的想法與建議、指導，會努力去做，會比以往的市公所更努力、更用心，也希望大家跟他一起努力打拚。未來他連晚上都會待在辦公室批公文，了解大家的想法與建議，也懇請代表會，未來持續支持公所，謝謝里長的協助，未來也請持續協助市公所推動各項業務。
「謙虛、謙虛、再謙虛」魏嘉賢強調，人事方面勢必會微調，會按照個人意願與動向、能力，看是否符合未來他推動市政的調性，來做調整。「不管你曾經是甚麼顏色，只要你願意為鄉親服務，貢獻你的才能，我都願意善用。」選前就承諾過，會延續田市長的一些政策理念，在這一任還沒有結束前，必須要履行的承諾，延續田市長的政見，穿上紫色背心後，就代表會完成當初的承諾，也懇請所有市民朋友，一起支持，他相信，市政不分顏色、不分藍綠，一定會為所有花蓮市民努力。
魏嘉賢以38歲接下花蓮市長一職，屬於花蓮國民黨內相當年輕的政治明星，未來政治前途看好。選前，魏嘉賢父親魏東河過去的前科一直遭到攻擊。魏嘉賢說，其實父親是很委屈的，希望台灣的社會應該要接受更生人，或許父親曾經踏錯，但已受過法律制裁，卻被對手持續不斷的攻擊，也企圖造成他的選票流失，他感謝花蓮市民眼睛是雪亮的，選賢選才，讓魏嘉賢能夠順利當選，感謝大家；也希望民進黨立委段宜康應該向所有花蓮市民，為他的失言道歉。
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