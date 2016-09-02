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退休金全國最高還抗議？私校代表：望他們節制

2016-09-02  12:09

〔即時新聞／綜合報導〕93軍公教大遊行將在明日登場，但外界有不少人質疑遊行的訴求與目的。國家年金改革委員李安妮更諷刺這是場「史上身價最高的抗議行動」。「私校教師年金改革行動聯盟」代表尤榮輝也批評，他們的退休金已是全國最高，竟然還要出來抗議遊行。

根據《民報》報導，尤榮輝指出，公教老師退休金平均68K，私校老師僅有18K，相差了將近4倍之多。因此，他們也將在明日下午集結至教育部，一來為私校教師的退休生活陳情，二來譴責明日抗議的軍公教人員，希望他們「節制」。

尤榮輝認為，軍公教人員是社會的既得利益者，退休金可說是全國最高，卻還要出來抗議遊行。他強調，這些人已經拖垮了國家財政，剝奪了年輕人的未來與希望，呼籲私校教師要站出來，為建立一個公平的國民年金制度向政府發聲。

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  • 不滿成年金改革開刀對象，軍公教將在明日發起大遊行。（資料照，記者廖振輝攝）

    不滿成年金改革開刀對象，軍公教將在明日發起大遊行。（資料照，記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 93遊行 私校 軍公教 退休金
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