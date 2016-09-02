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趙建銘現在在做什麼？ 他被封「玻尿酸之神」！

趙建銘8年前因洗錢案及台開案離開台大醫院。（資料照）

2016-09-02  12:56

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁女婿趙建銘8年前因洗錢案及台開案離開台大醫院，他現在任職於台南新樓醫院的骨科醫師，不少病患都習慣找他看診，他也因每年關節注射液健保申請量將近1萬支，被醫界封為「玻尿酸之神」。

《時報週刊》報導，趙建銘看診人數多達200多人，光是他的患者就坐滿了骨科候診區，由於他看診快，效率高又細心，不少病患指名要掛他的診。

施打「玻尿酸」解決關節退化、無力、疼痛的問題開始流行，趙建銘每年關節注射液健保申請量將近1萬，被醫界封為「玻尿酸之神」。

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