郭正亮：不涉九二共識前提下 服貿、貨貿仍得談

2016-09-02 11:17

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨不分區立委郭正亮今宣示就職後，向媒體暢談自己對外交政策及兩岸關係的看法。郭正亮表示台灣、中國兩國執政黨畢竟各有表述，但仍有空間研擬同樣論述，一如蔡英文總統所言，只要在不涉九二共識前提下，服貿、貨貿仍要談。

遞補前立委顧立雄遺缺的立委郭正亮指出，重返立院後，希望能協助政府把政務做更好，因為人民選擇蔡英文當總統，當然有很多期待，而總統的改革初衷未變，只是需要更多整合及溝通，而他也自詡為執政團隊一員，並強調全數同意總統蔡英文的就職演說內容。

對於外交部前部長田弘茂接任海基會董事長一事，郭正亮表示與田弘茂是舊識，田從博士論文就開始研究中國，對兩岸及美國的理解很夠，是適合人選，但郭坦言球在中國手上，田不認九二共識，而中國在十九大之前內部有寧左勿右的氣氛，這取決於中國的思考。

郭正亮接著表示全數同意總統蔡英文就職演說內容，總統對兩岸關係詮釋空間已有最大讓步，如中華民國憲法、兩岸人民關係條例，端視中國如何理解，總統就維持現狀決心很夠，但兩岸畢竟是不同政黨，一定有不同表述，但兩岸不會沒有共同研擬一個論述的空間。

郭正亮說，他對兩岸經貿看法確實與（黨內）有些人不同，但差距沒這麼大，總統蔡英文也曾說只要不涉及九二共識，服貿、貨貿還是要談，中國市場畢竟是台灣全球市場的一部分，兩岸要透過協商建立合理模式並落實在具體個案，便可看出彼此差異是否如此大。

至於未來若在兩岸政策看法上若與黨團不同，在立法院會如何投票，郭正亮表示將會是先盡量與黨團溝通，並影響黨團的想法，畢竟他是做為民進黨不分區立委，當然要遵守黨的決議。

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