蔡英文：不會坐視軍人被污名化

2016-09-02 11:14

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文今上午赴圓山飯店參加「全民國防教育日表揚活動」，頒發國軍楷模、模範團體（主官）、敬軍模範、全民國防教育傑出貢獻獎等獎項。由於近來年金改革議題受到熱烈討論，蔡英文表示，她推動年金改革，是人民對新政府最大期待。她也說，她身為中華民國的總統、中華民國國軍的三軍統帥，絕對不會坐視有人汙名化我們的國軍。

以下為總統蔡英文致詞全文：

今天我在這裡，不是以一個外人的身分，來跟大家說軍人節快樂。我今天來這裡，是以三軍統帥的身分，跟大家一起慶祝屬於我們的節日。

今天在場的，都是我們的國軍楷模。在部隊裡，國軍楷模是很不容易的榮譽，幾乎就像軍隊裡的奧斯卡獎一樣了不起。團體的楷模，要經過重重的比較；個人的楷模，更是需要特殊的功勳。

在座的，大多數是國軍軍官、士官幹部，不過也有兩位士兵。564旅砲兵營的莊鎮豪上兵，請你舉一下手。在今年臺南震災當中，鎮豪進入災情最嚴重的維冠大樓，英勇救災。如今得到這個殊榮，當之無愧。

58砲指部2營的游雅茜上兵。雅茜是「不讓鬚眉」的最佳表率。妳用實力證明了在軍隊裡面，女生一樣很傑出。同樣身為女性，我要特別肯定你的表現。

當然，有表揚就會有遺珠，選拔也不是比輸贏。這次沒有得到國軍楷模的榮譽，不代表不優秀，只要大家在各自的崗位上，繼續努力，未來還會有機會。

軍人真的很辛苦，幾乎24小時都在待命，經常會錯過身邊家人重要的日子。無法陪伴家人的遺憾，有時候不是用「對不起」三個字就可以表達。所以，今天我不只要表揚大家，我更要代表國家，感謝國軍弟兄姊妹的奉獻，我也要感謝各位家屬的體諒。謝謝大家為國家所做的一切。

今年520之後，我去了許多國軍基地，觀察官兵們的訓練和生活情形。我了解，基層部隊裡有太多的雜務，不只壓縮專業訓練的時間，甚至連休息時間都不太夠。同時，演訓的場地不足，實戰演練的空間如果受限，長期下來將會導致整體戰力的下降。

這幾年來，一連串從「軍中人權」、「管理紀律」、到「演訓安全」的突發事件，也讓國軍弟兄姐妹感到挫折。在部隊裡面，有不少事情都偏離了當初規劃的用意而流於形式。在過去的幾十年間，因為缺乏上位軍事戰略指導的更新，各個軍種依照自我本位，進行建軍備戰的計畫，造成資源重複投入，或是軍力無法極大化。

進入二十一世紀已經十多年，威脅的型態也已有明顯的改變。作戰的思維應該要有所調整，尤其是隨著募兵制逐漸到位，部隊的人力結構、人員數量和素質要求，也都不同於以往。國軍在用人和經營管理上，都必須要有創新的做法。

文化上的問題，不是表面功夫可以解決。制度面的疏漏，也不是增加預算就可以修正。面對這一場艱鉅的改革戰役，我們首先必須建構出新的軍事戰略。國家軍事戰略的擬定，就是擬定我們國家建軍的目標。它不只是一個文書作業，而是一個確認方向、改變文化的行動。在馮部長和嚴總長的督導之下，這一套確認方向、改變文化的軍事戰略，現在正積極進行中，明年1月，我們希望就能看到改革初步的大方向。

最近這段時間，正在進行中的年金改革，社會上有很多不同的意見。針對這個議題，我也希望所有軍中的弟兄姐妹們，用平常心來看待。

年金問題，是長時間累積下來的問題。如果我們不改革，我們的下一代，甚至包括在座各位許多人的退休生活就會受到衝擊。這不是任何人的錯，也不是個別職業的問題，這是因為長期以來，明明已經看見問題，卻沒有足夠的改革勇氣。

我會推動改革，這是人民對新政府最大的期待。不過，年金改革並不簡單，不同的職業有不同的問題，要一個一個來溝通，一個一個來解決。軍人役期短、除役早、離退率高的特殊性，我們會考慮進去。這一點，也請各位放心。

我完全可以理解，很多不正確、沒有查證過的流言，讓各位都有許多困擾與不安。我身為中華民國的總統、中華民國國軍的三軍統帥，我絕對不會坐視有人汙名化我們的國軍。我也絕對不會坐視，社會上少數人對我們國軍的冷嘲熱諷。

一個國家中的軍人，如果被打趴，國就不成國。這就是為什麼，過去這一百多天來，我去最多的行程就是軍方的行程。我要恢復我們國軍的光榮，這是我一直念茲在茲的責任。

請大家相信，我比任何人都希望國軍好。當國軍發生意外事件，我比任何人還要心痛。雄三飛彈誤射時，我跟各位一起檢討。戰車翻覆時，我跟各位一起為犧牲的袍澤傷痛，也跟大家一起研議精進的方式，這是我身為三軍統帥，能為各位做的。

昨天在北、中、南、東各地，有四場快閃活動。海陸空軍以及陸戰隊的樂儀隊，為大家帶來了精彩的表演。在人來人往的火車站內，往來的旅客都停下腳步，為他們喝采。我相信，那一刻，所有在現場表演的國軍弟兄姊妹，都以穿上軍服為傲。

我會盡最大的努力，讓各位在未來的每一天，穿著軍服在路上走的時候，感到尊重、感到榮耀。這是我作為三軍統帥的職責。我會努力，我也需要各位跟我一起努力。

明天是軍人節，我也要邀請所有的臺灣人民，在路上或商店看見我們保家衛國的英勇國軍時，記得跟他們說聲，辛苦了。

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