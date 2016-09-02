酸丁元凱「體育說」王丹諷：有熱血很好，也應有大腦

2016-09-02 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕棒協撕毀「台灣就是台灣」的標語引起爭議，「熱血主播」丁元凱則呼籲，「體育歸體育，政治歸政治」，盼體育迷團結；中國民運人士王丹則諷刺「有熱血很好，也應當有大腦」。

王丹認為，體育是公共活動，所有公共活動都與政治有關，「要體育跟政治脫鉤，說明根本不懂體育在人類社會發展中的作用」，並酸自稱「熱血主播」的丁元凱「有熱血很好，也應當有大腦」。

靜宜大學學生日前在台中洲際棒球場觀看U18台灣對上日本的賽事中，因舉起「台灣就是台灣」的標語，與棒協工作人員發生衝突，標語除了被撕毀，人也被趕離球場；丁元凱也在臉書上發文，他認為若這群人不是來看球賽，而是舉標語，「那我們『體育迷』應該大聲說『滾出去』...」。