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學生反黑箱課綱判有罪 教長籲和平理性參與審議

2016-09-02  11:23

〔記者林曉雲／台北報導〕針對反黑箱課綱5名學生昨天被判有罪一事，教育部長潘文忠今早出席「好老師記一輩子」記者會前受訪表示，學生畢竟是學生，520之後與學生溝通，學生以理性方式參與課綱座談，未來也會以學生代表的身分參與課綱審議，他呼籲學生用更和平理性方式參與。

對於法官判決要求學生提供120小時勞動服務，潘文忠表示，站在行政機關的立場，要尊重法院判決，目前有些程序仍在進行中，並非最後結果。並未正面回應要學生做什麼勞動服務。

潘文忠表示，520之後，教育部的立場是視學生為推動公共事務的助力，學生雖然年輕，但具有潛力，尊重彼此，也有民主素養，教育部會讓學生有更多的參與，教育事務將以此方向進行。

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  • 教育部長潘文忠今天出席記者會前受訪，呼籲學生用更和平理性方式參與課綱審議。（記者林曉雲攝）

    教育部長潘文忠今天出席記者會前受訪，呼籲學生用更和平理性方式參與課綱審議。（記者林曉雲攝）

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