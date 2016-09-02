| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國內大廠推出以玻璃製成的安心奶瓶 小週末時間 直擊「恬」心名模
 首頁 > 政治

女高中生對蔣銅像比中指 作家嗆「卒仔」引爭論

作家上傳一張照片，是一名女高中生對蔣銅像比中指，該作家痛批「典型的『卒仔』」。（圖片擷取自臉書）

2016-09-02  12:58

〔即時新聞／綜合報導〕蔣中正銅像存廢是廣受爭論的話題，昨日有作家上傳一張照片，是一名女高中生對蔣銅像比中指，該作家痛批「典型的『卒仔』」。

作家王丰在臉書張貼這張照片，劈頭就痛批「作出這種動作的女孩妳是在凸顯妳的家教還是道德學問？」王丰認為女學生穿綠衣服，但學校不是重點，重點是她的動作，王丰認為她的動作不雅，還洋洋自得，幼稚無知。王丰表示，比中指是學「洋鬼子流氓混混」，並嗆聲：「強人活著的時候，這女孩的爸媽不知有沒有這『種』做同樣的動作」。

王丰質疑照片中的女生敢不敢去跟金正恩、杜特蒂比中指，認為這才是台灣人的「英勇」，王丰認為，蔣中正已是無力反擊的歷史人物，對他比中指是「卒仔」行為，這位女生凸顯「部份年輕人的濫情理盲與無知無識」。最後，王丰感嘆的說，名校又代表什麼，國家若沉淪，「名校畢業生照樣得出國當佣人」。

這篇文章引發網友討論，在王丰臉書中，網友一面倒的批評女學生，認為社會價值觀出現偏差，批評她「聰明才智不能掩飾道德上的瑕疵」。PTT上則是出現截然不同的聲音，批評作家連對銅像比中指的勇氣也沒有，全文盡是無端的謾罵。

廣告
  • 王丰全文。（圖片擷取自臉書）

    王丰全文。（圖片擷取自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 王丰 蔣中正
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：女高中生對蔣銅像比中指 作家嗆「卒仔」引爭論


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.