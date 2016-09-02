女高中生對蔣銅像比中指 作家嗆「卒仔」引爭論
2016-09-02 12:58
作家上傳一張照片，是一名女高中生對蔣銅像比中指，該作家痛批「典型的『卒仔』」。（圖片擷取自臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕蔣中正銅像存廢是廣受爭論的話題，昨日有作家上傳一張照片，是一名女高中生對蔣銅像比中指，該作家痛批「典型的『卒仔』」。
作家王丰在臉書張貼這張照片，劈頭就痛批「作出這種動作的女孩妳是在凸顯妳的家教還是道德學問？」王丰認為女學生穿綠衣服，但學校不是重點，重點是她的動作，王丰認為她的動作不雅，還洋洋自得，幼稚無知。王丰表示，比中指是學「洋鬼子流氓混混」，並嗆聲：「強人活著的時候，這女孩的爸媽不知有沒有這『種』做同樣的動作」。
王丰質疑照片中的女生敢不敢去跟金正恩、杜特蒂比中指，認為這才是台灣人的「英勇」，王丰認為，蔣中正已是無力反擊的歷史人物，對他比中指是「卒仔」行為，這位女生凸顯「部份年輕人的濫情理盲與無知無識」。最後，王丰感嘆的說，名校又代表什麼，國家若沉淪，「名校畢業生照樣得出國當佣人」。
這篇文章引發網友討論，在王丰臉書中，網友一面倒的批評女學生，認為社會價值觀出現偏差，批評她「聰明才智不能掩飾道德上的瑕疵」。PTT上則是出現截然不同的聲音，批評作家連對銅像比中指的勇氣也沒有，全文盡是無端的謾罵。
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