郭正亮宣誓就職立委 將推動反酒駕修法

2016-09-02 10:43

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨不分區立委郭正亮今早宣示就職立委，因曾酒駕被逮，致反酒駕團體揚言將常駐民進黨中央抗議，郭正亮表示會守諾推動反酒駕修法，與反酒駕團體全力溝通，也自我定位為執政團隊成員，全力支持總統蔡英文的改革及兩岸政策。

立委郭正亮今早在妻子、立法院長蘇嘉全、民進黨黨團總召柯建銘陪同下，前往立法院會客室參與就職典禮，在大法官陳春生監誓下，久未回立法院的郭正亮，一度緊張到忘記如何以正確手勢宣讀誓詞，一度引起在場者莞爾，為嚴肅的典禮增添些許輕鬆氣氛。

郭正亮依法遞補出任不當黨產處理委員會主委顧立雄所遺立委職缺，並將進入司法法制委員會，在聯訪中，媒體問及外界最關切的酒駕相關議題，郭正亮表示將遵守承諾，全力推動反酒駕修法，對於反酒駕團體揚言長期駐黨中央抗爭，也會全力溝通尋求理解。

郭正亮對宣誓時手勢擺錯一事，笑稱自己不知道手要擺在什麼高度，對於媒體問及外傳郭正亮在就職前曾命令顧立雄國會辦公室的助理，在兩小時內清空辦公室，而非一週的交接期限，對此，郭正亮嚴正否認，他不清楚行政程序，會進一步了解情況。

郭正亮表示，他定位自己為執政團隊成員，對總統蔡英文及行政院長林全還是有信心，總統的改革初衷沒變，只需更多整合及溝通，而雖然進入司法法制委員會，但他較熟悉財經領域，有機會將推動對台灣經濟有幫助的立法與改革，幫助政府將業務做得更好。

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