九三遊行怕被監控籲關手機 鄉民：快笑死

九三遊行動員令竟呼籲參加遊行的民眾要關閉手機的衛星定位系統，以免被政府監控。（圖擷自PTT）

2016-09-02 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教團體發起的九三大遊行即將於明日展開，以抗議政府推動的年金改革。不過有PTT鄉民透露，在動員令中竟呼籲參加遊行的民眾，當天一定要關閉手機的衛星定位系統，以免被政府以「大數據」處理相關數據。其他網友看到後紛紛留言，許多人都忍不住直呼「快笑死了」。

一位鄉民今日發文表示，動員令裡強調最近出任政務委員的唐鳳是資訊專家，有可能會協助政府收集手機資訊並以「大數據」分析，所以才會希望參加遊行的人能夠關閉定位軟體。發文的鄉民不禁感嘆，政務委員怎麼可能有調閱定位數據的權限，該動員令可以說就是在抹黑唐鳳。

網友們也熱烈推文表達意見，有人諷刺關掉了就不能用臉書打卡，感覺很不方便；還有人認為參加遊行的人應該都有些年紀了，有可能連定位系統是什麼都不知道。許多網友更笑說，用大數據來監控遊行的想法「超好笑」，更建議遊行人士不如把手機丟海裡，這樣就不會被監測了。