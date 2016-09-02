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郭正亮今宣誓就職立委 反酒駕團體場外抗議

郭正亮遞補立委就職典禮，郭正亮宣讀就職宣言。（記者王藝菘攝）

2016-09-02  10:37

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨不分區立委顧立雄轉任不當黨產委員會主委後，立委空缺由前立委郭正亮遞補，今天上午在立法院院長會客室宣誓就職。不過，今年2曾因酒駕被逮的他，就職日當天立院外有反酒駕團體抗議嗆聲，要求他下台。

郭正亮表示，他將遵守諾言，願意擔任反酒駕大使，上任後也將推動反酒駕的相關修法，協助反酒駕團體推動改革。他也自詡為執政團隊一員，對總統蔡英文、行政院長林全有信心。

對於立院外反酒駕團體抗議，郭正亮指出，他將與反酒駕團體持續溝通，以行動表達誠意。

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  • 郭正亮（圖中握手者）遞補立委就職典禮，立法院長蘇嘉全（圖右握手者）前來祝賀觀禮。（記者王藝菘攝）

    郭正亮（圖中握手者）遞補立委就職典禮，立法院長蘇嘉全（圖右握手者）前來祝賀觀禮。（記者王藝菘攝）

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