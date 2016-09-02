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「開放台電」研究結束 結案報告上網公開

2016-09-02  10:35

〔記者楊綿傑／台北報導〕「開放台電－解開缺電之謎」研究昨宣布結束，前國策顧問、出版人郝明義也代表研究團隊召開記者會說明相關內容及未來展望，不過核能流言終結者黃士修則到現場踢館，並質疑包括夏季用電高峰的時間範圍，以及追殺中興顧問社具官股身分而承攬政府業務等問題。

郝明義凌晨時分將完整修訂版「開放台電--解開缺電之謎」結案報告上傳至網路供大眾閱覽，他表示研究團隊的工作到9月1日全部完成，恰好2個月。郝明義除了感謝大家這段時間的鼓勵，也謝謝立法委員黃國昌出席記者會，而未來期盼由立法委員再接續監督台電，以及相關《電業法》修法的工作。

話鋒一轉，郝明義對於黃士修質疑何以中興顧問社不能承攬業務的問題以一項比喻做解釋，「你沒有監督者的身分去承攬業務，是求愛」。郝明義強調，這即可用來表達「監督者承攬被監督者業務之不當」之中的道理，他希望有疑慮的人以後就不要攪纏成一堆。

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  • 開放台電研究計畫主持人郝明義。（記者楊綿傑攝）

    開放台電研究計畫主持人郝明義。（記者楊綿傑攝）

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