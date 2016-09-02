七休一搞定了？傳政院下步要拆解這3顆大炸彈

2016-09-02 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕勞動部昨預告新解釋令，提供「七休一」規定部分彈性，傳出行政院下一步將處理這些勞工議題、逐漸拆除勞工政策上的炸彈。

勞動部昨提供「七休一」規定部分彈性，例如屠宰和客運業，若是因應年節、國定假日的民生需求，可經勞工同意在週期內調整例假，根據《上報》報導，此令釋一出，外界並未有太大反彈，讓政院高層都鬆口氣，接著將處理「基本工資、7天國定假日、一例一休」這3項炸彈。

報導指出，政院第一項要處理基本工資方案，目前政院與資方積極溝通中，盼雙方能回到談判桌上談判，再來就是「七天國定假日」，政院認為，目前有65％中小企業有週休二日，現在又多了7天國定假日，在9月28日放教師節後，將很說服民眾沒收假日，但政院也擔心，若多了7天假，產業是否會難以運作，所以目前仍未有結論。

最後則是一例一休法案，據悉，政院對勞動部長郭芳煜政策喊太快一事，也有意見，高層評估，一例一休仍然是行政院優先法案，不過立院剛好是預算會期，也無法趕著通過，因此，可能先要建立政府、勞方、資方三方的溝通平台、溝通法案，讓爭議快點落幕。