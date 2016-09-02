田弘茂掌海基會 王金平：非常祝福

2016-09-02 10:28

〔記者曾韋禎／台北報導〕總統府趕在八月底公布由前外交部長、現任國策研究院文教基金會董事長田弘茂接掌海基會。原獲高層鎖定的前立法院長王金平明表示，非常祝福，盼能為兩岸帶來良好的發展。

王金平今接見來訪的奧運金牌選手許淑淨。記者詢問對於田弘茂接任海基會的看法，王表示非常樂觀。

他說，田過去擔任外交部長時，他已擔任立法院長，過去就有很好的互動，希望兩岸未來能有良性的發展。並對田連表祝福。

現場有媒體詢問田的統獨傾向、中國堅持要謹守九二共識。王指出，他對無從評論，也不清楚未來會如何發展。對於與海基會擦身而過，王表示，都是過去的事，不用再多談。

王認為，兩岸間的發展，不是只看單方面，是要多方面去努力。他祝福田弘茂。