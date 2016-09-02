93遊行前夕 教育部祭敬師優惠小禮拉人心？

2016-09-02 11:04

〔記者林曉雲／台北報導〕部分教師揚言明（3）日上街頭遊行，反對政府推動的年金改革，主導者更喊出「一毛不讓」的遊行訴求。教育部今天早上召開記者會，宣布與中華民國觀光工廠促進協會、關懷台灣文教基金會等民間團體，共辦「敬師系列活動」，本月憑教師證到玉美人孕婦觀光工廠等36家門市和飯店，可享有門票折扣、打卡送小禮、購買餐券免服務費、住房折價等優惠小禮。

TVBS關懷台灣文教基金會董事長李濤推動的「謝謝老師活動」，繼前教育部長吳思華力邀到全國教育局長會議中分享推廣後，教育部長潘文忠繼續深度合作，民眾在9月30日之前，只要上教育家部落格粉絲專頁，寫下感謝老師的一句話，並寫出老師全名，即可參加抽獎，贈品包括圖書禮券及暢銷童書。

記者會現場也邀請兩位偏鄉老師分享自己的努力成果。台南市立山上國中老師江宇倫在山上4年，帶著學生們創新傳統藝陣，成立台灣獅、三太子、武術、戰鼓校隊，深耕孩子的自信與成就，並打造友善校園，校園裡放牧羊群，讓孩子照顧羊群，寵物山羊從2隻增為10隻，一起陪伴羊咩咩出生、長大、生病到往生，學習了解和尊重生命。

甲仙國小的拔河隊馳名全國，楊力州導演的紀錄片《拔一條河》，紀錄學生和教練努力的過程，感動人心，學務主任張永豪每天帶學生練習拔河，今年參加教育部舉辦的全國拔河賽，再度勇奪全國冠軍，榮耀甲仙。

教育部長潘文忠表示，由於父親很早就去世，母親獨力扶養5個小孩，他從小打赤腳上學，很感佩一、二年級老師給弱勢孩子很大的機會，讀小學時，每學期都會收到老師送的一本自修參考書，就是因為老師的手伸得很長，拉貧困孩子一把，所以他也自許不能辜負老師的心意，這樣的念頭一路影響自己的成長過程，所以今年教師月主題選定「好老師記一輩子」，表達好老師會讓人記一輩子且感恩一輩子，召開記者會則是要提醒大家，928教師節即將到來。