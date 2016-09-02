模範主官的辛酸 曾被老婆說「你不是家裡的人」...

2016-09-02 09:51

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今日在軍人節前夕，於圓山飯店舉辦「全民國防教育表揚活動」，其中，被表揚為「模範團體（主官）」的海軍上校艦長江仲瑋受訪說，他擔任艦長第一個月時，曾被太太說「你不是家裡的人」，當下讓他很難過，但他今天要透過這個機會，表達對太太的感謝。

江仲偉目前為海軍一六八艦隊馬公艦（紀德艦）艦長，今天則是以前服務單位，也就是海軍一二四艦隊武昌艦前艦長身份領獎。江仲瑋說，他要感謝各級長官、武昌艦的兄弟姊妹，讓他可以領這個獎，這是他最高興的事情。

不過，海軍任務性質特殊，出任務時間比其他軍中來得長，江仲瑋苦笑說，他永遠記得，他擔任艦長一個月時，太太在某一天晚上和他吃飯時，對他說「你不是我們家的人，你是船上的人」。他笑說，他當下聽了「當然很難過」，因此事後要做些小舉動感動太太，例如，他曾經跟太太說「我要出海」，但突然回家給太太驚喜；或突然訂一間餐廳，趁小孩上學時，「兩人去吃一頓，再過一次情人節。」

江仲瑋說，如下屬發生類似狀況，一定要協助解決，畢竟當艦長要照顧船上每一人，除照顧生活起居，也要關心每一個人的心理狀況，如官兵家裡有需求，上級長官、各級幹部要做好家屬聯繫，密切掌握每個官兵狀況。

江仲瑋說，他要用這個機會感謝家人，「因為我太太跟我說一定會看我今天受訪的節目，我要用這個機會表達我的感謝。」