顧立雄怒摃記者 王美花：有勸他要客氣點

2016-09-01 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕行政院不當黨產處理委員會昨舉行揭牌儀式，主委顧立雄在會中卻槓上媒體記者，引發外界關注，顧的妻子、經濟部次長王美花今則表示，有對顧說「現在做官要客氣一點」，不過顧反問她，「為什麼當官都要這麼忍氣吞聲」。

顧：該表達還是要表達

顧立雄昨在不當黨產處理委員會揭牌儀式，被媒體記者詢問到，不當黨產委員會委員羅承宗11年前曾因違反著作權法遭法院判刑，是否應免除職務？顧立雄對此則反嗆記者，「你把條例看一下，條例有沒有說，11年前因著作權被判刑，就要被解職？有沒有！」、「如果沒有，你這樣問是不是有點失禮？」

不料之後又有現場記者追問，「看到你（顧立雄）動怒的樣子，很擔心你的超然獨立的問題…」對此顧立雄也反問「你說我動怒不能維持超然獨立，這兩者關聯是什麼？」

據《中央社》報導，顧的妻子王美花長久在公務體系任職，她今下午表示，有勸顧立雄「現在做官要客氣一點」，卻遭顧立雄反問，「為什麼當官都要這麼忍氣吞聲」，顧立雄認為，該表達還是要表達。不過王美花也指出，顧當天「表達太over」。針對怎麼樣才是剛剛好，王美花則說，那「就要看他（顧立雄）自己的修養。」