籲國民黨體恤金融界 管碧玲：速啟動黨產申報

2016-09-01 21:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨立委管碧玲今天透過臉書向國民黨溫情喊話，國籲民黨體恤金融界，速速啟動黨產處理申報！

管碧玲表示，黨產委員會掛牌了，國民黨會「法遵」還是會「杯葛」不得而知？希望國民黨要有智慧回應民意、恪遵國法。她表示，雖然法律給政黨一年的時間，各政黨可以用這麼長的時間舉證保護黨產，但是，立刻行動卻有其必要性。其中有關國民黨做為擔保抵押借貸融資的黨產，千萬要速速釐清身分，以免入人於罪，又傷及公眾利益。

管碧玲說，金融機構從法案三讀通過開始，即使總統還未公布，業界就開始騷動。「國民黨的抵押品是不是不當黨產？會不會被收歸國有？如果國民黨不還錢，抵押品又無法處分、被收歸國有，繼續借錢給國民黨的相關人員，基於金融監理和法遵人員獨立及專職專業的角色，將淪為明知有不當黨產之風險，仍不為處理，而有觸犯背信罪的可能。

她呼籲國民黨將心比心，至少速速從擔保品下手，趕快釐清黨產正當性，讓金融體系幫助他們的人、免於陷入觸法囧境，希望國民黨拿出良知，趕快依法啟動黨產整理申報的程序。千萬不要做政治性的杯葛。