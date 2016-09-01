| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

籲國民黨體恤金融界 管碧玲：速啟動黨產申報

2016-09-01  21:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨立委管碧玲今天透過臉書向國民黨溫情喊話，國籲民黨體恤金融界，速速啟動黨產處理申報！

管碧玲表示，黨產委員會掛牌了，國民黨會「法遵」還是會「杯葛」不得而知？希望國民黨要有智慧回應民意、恪遵國法。她表示，雖然法律給政黨一年的時間，各政黨可以用這麼長的時間舉證保護黨產，但是，立刻行動卻有其必要性。其中有關國民黨做為擔保抵押借貸融資的黨產，千萬要速速釐清身分，以免入人於罪，又傷及公眾利益。

管碧玲說，金融機構從法案三讀通過開始，即使總統還未公布，業界就開始騷動。「國民黨的抵押品是不是不當黨產？會不會被收歸國有？如果國民黨不還錢，抵押品又無法處分、被收歸國有，繼續借錢給國民黨的相關人員，基於金融監理和法遵人員獨立及專職專業的角色，將淪為明知有不當黨產之風險，仍不為處理，而有觸犯背信罪的可能。

她呼籲國民黨將心比心，至少速速從擔保品下手，趕快釐清黨產正當性，讓金融體系幫助他們的人、免於陷入觸法囧境，希望國民黨拿出良知，趕快依法啟動黨產整理申報的程序。千萬不要做政治性的杯葛。

廣告
  • 民進黨立委管碧玲今天透過臉書向國民黨溫情喊話，國籲民黨體恤金融界，速速啟動黨產處理申報！（資料照，記者劉信德攝）

    民進黨立委管碧玲今天透過臉書向國民黨溫情喊話，國籲民黨體恤金融界，速速啟動黨產處理申報！（資料照，記者劉信德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨 管碧玲 黨產
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式甜醬油燒肉
飄香荷葉飯
奇異果可以連皮吃？
塑膠容器注意事項
轉寄

標題：籲國民黨體恤金融界 管碧玲：速啟動黨產申報


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.