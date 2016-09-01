九三大遊行 林萬億：很多訴求是未發生先警告
〔記者陳梅英／台北報導〕九三大遊行勢在必行，年金改革委員會副召集人林萬億說，台灣是一個民主化的社會，有表達意見的自由，該給予尊重，但他也說，九三大遊行的訴求，很多是「未發生先警告」，比如說，「支持改革但不要亂改革」，但截至目前年金改革委員會都還沒有任何改革提案出來，這樣的訴求似乎有點標的不明。
其他訴求如「反污名化」、「反蔡英文霸凌」等，林萬億說，政府一開始就說過，年改會討論的、改革的是制度，不是個人，到底誰汙名化誰也不知道，更看不到總統蔡英文有霸凌的跡象或是證據。
林萬億說，九三大遊行的規劃從年金改革委員會啟動就開始，這段時間他接獲很多民眾意見都是在問軍公教代表在年金改革委員會中加上部會代表有14位，比例超過1/3，11次年改會中發言次數也多於其他職業別，這麼高的代表性以及發言機會，為何還要在街頭遊行表達意見？
「在街頭一定講不清楚」，他說，既然許多軍公教人員都支持年金改革，他更期待改革主張能在年改會裡提出。
林萬億說，台灣年金制度非改不可，除了擺在眼前的財政壓力外，各職業別所造成給付差異已造成台灣社會分裂的源頭，如果不做適當調整，這制度很難被國民信賴，加上當年制度設計時沒有考慮到人口老化與少子化的問題，還有新舊制轉換的瑕疵，讓兼具新舊制者享有高額給付水準等不公問題，都必須要面對，不能再拖下去。
為了避免年金改革委員會各說各話，讓會議早一點進入實質討論，年金改革辦公室也整理一份年金改革議題討論順序建議，第一順位就是年金制度架構討論，包括是否將農保與國保整合，或更進一步與勞保整併成為一個類似德國制度的大國民年金制度，還是結清各職業別年金制度，仿紐西蘭制度改採單一的以稅收為基礎的國民年金。
林萬億說，年金制度架構討論完後就決定大半，但接著就會進入最大戰場也就是給付的部分，究竟所得替代率水準該怎麼定、投保薪資上限等，之後就會討論到財源哪裡來、領取資格等。
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