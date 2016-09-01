台南舊魚市場溝通會 公民團體一面倒要保留

2016-09-01 20:35

〔記者蔡文居／台南報導〕位於台南運河畔的台南舊魚市場，已有80年歷史，是老台南人的共同記憶。因配合中國城都更案，上個月市政府進場展開拆除行動，引發台南藝文界及文青店家譁然，痛批是「台南的恥辱」。市府在拆除一半後臨時喊卡，今晚7點並與關心的公民及藝文團體展開首場對話，公民團體砲聲隆隆，一面倒要求保留，反對易地保留，甚至連出席的地主也要求保留。

台南市政府將今晚舉辦「原台南魚市場開放溝通說明會」，會議由市府秘書長李孟諺主持，都發、地政及文化等單位出席，各公民團體出席相當踴躍，共有76人報名參加。

李孟諺表示，過去市府與民間合作，推動了很多文化政策及歷史建築的保存，魚市場這案子過去或許讓大家有所誤會，因此市長也下令暫緩拆遷，希望藉由這次溝通，循著過去公私合力，集思廣義，尋找最適合的方式，為這城市留下典範。

都發局長吳欣修、地政局長洪得洋則說明中國城星鑽計畫都計案及區段徵收計畫程序，魚市場被劃為商業區，主要是要供中國城地主配地之用。文化局長葉澤山強調，魚市場現狀歷經多次改建、搭建，原貌已不復存，希望聽取大家的意見。

赤崁鄉友陣線主張，魚市場是台南運河的附屬建築，不可拆除，拆了就沒了，遷移保存也不具意義。台南漁權會總幹事郭瑞昌表示，魚市場是即使如先人骨骸只剩幾根，其根髓仍在，都有保存價值，應還地於民，予以保留。該會理事長、理事也說明魚市場的過去在台南重要的歷史，希望市府重視，要做對事情。

一位抵價地地主表示，魚市場是先民所留下，應尊重人民的意願和感受。若政府能保留下來，他們就不領這塊地。另一位市民也認為，魚市場要重建，以現在的工法並不成問題。另一位市民也說，連鶯料理都可重建保留，魚市場也不會是問題，其關鍵在於市府有心與無心而已。

台南社大校長林朝成則建議，魚市場可參考舊金山港口平台的方式伸出，原建築一部分建於原河岸公園腹地上，一部分伸出到運河內。該案可說雙贏，既可保留歷史建築，又不脫離其相關脈絡，並兼顧原有的發展計畫。

陳姓市民說，魚市場的歷史就是運河星鑽計畫的鑽石，豈有反而要拿掉鑽石的道理，何況地主地也贊成保留。另外，多位市民及公民團體也質疑應該商業價值遷就歷史，哪有歷史遷就商業價值？即使移動一小段距離，也沒有意義，要求必須原地保留，再活用。