足協也禁台灣旗 台日足球賽抗議後順利入場
2016-09-01 20:57
〔即時新聞／綜合報導〕台日足球交流賽今（1）日在台北田徑場舉行，許多支持台灣國的民眾，紛紛舉出台灣國旗幟與抗議布條，由於昨日才發生台中洲際棒球場撕布條事件，足協也規定台灣國旗幟不可攜入，民眾一度與足協人員發生衝突，經過抗議後，才順利入場。
根據《民視》報導，由於足協規定只有中華民國國旗、中華奧會會旗以及日本國旗3種旗幟可以攜帶入場，台灣國支持群眾一度與足協人員發生衝突。
台灣國辦公室主任陳涵表示，既然叫台日足球友誼賽，為什麼不是用台灣的名字來參加比賽，反而用一個非常奇怪的、自降國格的「中華台北足球協會」，「到底在怕甚麼？台灣的名字有這麼難聽嗎？」
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