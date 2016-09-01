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徐榮延勝訴 高市議員蘇炎城被判當選無效

2016-09-01  19:43

〔記者黃建華／高雄報導〕去年12月遞補楊見福就任高雄巿議員的蘇炎城，遭對手徐榮延提起當選無效之訴，高雄地院審理後，認定蘇炎城樁腳涉在競選總部成立時幫忙發放300元走路工，因已影響選舉結果，判蘇炎城在第2屆高雄市議員當選無效，但全案還可再上訴。

蘇炎城遭對手徐榮延指控民國103年11月29日高市議員第9選區選舉時涉嫌賄選，並提起當選無效之訴，高雄地院審理判原告徐榮延部分勝訴有下列幾點：

1.法院經調查事實結果，認原告主張青年夜市實為被告蘇炎城所掌控為真，而薛姓男子應僅為擔任青年夜市之名義負責人，且與被告關係特殊。

2.薛男於被告舉辦競選總部成立大會之時，以300元走路工動員選區內民眾參加勢大會，並於事後發放每一參加者，經高雄地院審酌調查已構成賄選。

3.薛男既與被告有相當密切關係，且被告或其團隊亦應與此有相當之聯繫，此一有組織、有計畫之行動應不可能係由薛自發性單獨行為所進行，以其所發放之金額是否為其自行提供者已有可疑，此舉既已造成選舉公平性之損害，被告蘇炎城即應就此負同一之責任，以維護公平、公正、清明選舉之目的。

法官因此認為原告徐榮延依選罷法，對被告蘇炎城提起當選無效之訴勝訴，判被告蘇炎城當選無效。

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  • 去年12月遞補楊見福就任高雄巿議員的蘇炎城（圖），遭對手徐榮延提起當選無效之訴，高雄地院審理後，判蘇炎城在第2屆高雄市議員當選無效。（資料照，記者王榮祥攝）

    去年12月遞補楊見福就任高雄巿議員的蘇炎城（圖），遭對手徐榮延提起當選無效之訴，高雄地院審理後，判蘇炎城在第2屆高雄市議員當選無效。（資料照，記者王榮祥攝）

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