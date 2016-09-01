高市果菜市場強制拆遷 陳菊坦言：我做了我的選擇
2016-09-01 20:11
高雄市政府今天動員警力配合農業局拆遷牴觸果菜市場住戶，居民身綁鐵鏈、持桶裝瓦斯抗爭，宣示「死守家園、打死不退」，拆除現場氣氛緊繃。（記者張忠義攝）
〔即時新聞／綜合報導〕高雄市果菜市場拆遷爭議延宕多年，市府今日出動優勢警力及怪手執行拆除，30多名居民及聲援者在場阻擋，甚至有居民身綁鐵鍊、抬出瓦斯桶抗議。高雄市長陳菊表示，「我做了我的選擇」，承擔責難，帶著傷痕離開，把美好留給這座城市。
陳菊透過臉書指出，高雄市人口密集的三民區有將近35萬的市民，但他們居住的地方苦於水患，每逢颱風季節就是淹大水，上班族的機車泡水，居民的傢俱泡水，開小店舖、做小生意的貨物也泡水，雨過天青以後，本來應該熱鬧的店面，大家只有忙著清理污水污泥。
「問題也並不只是雨季而已」。陳菊表示，貫通整個生活區域的重要幹道十全路，卻開到民族路就停下來了，本來的通衢大道，變成了斷頭路。每天趕著上下班的市民，要面對通勤時間的延長，在車程中焦急難耐卻又莫可奈何。
陳菊說，市民選妳出來，是實現他們對這座城市的長久期待，妳可以選擇說漂亮討好的話，迴避所有的爭議，而不去面對實質的問題，大家會像過去一樣一直喜歡著妳，即使他們的生活沒有任何改進。
「我做了我的選擇」，陳菊坦言，妳可以選擇在衝突的價值之中找出誰也不滿意的平衡點，做出困難的決斷與改變，並承擔責難，然後帶著傷痕離開，可是把美好留給這座城市。
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