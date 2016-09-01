田弘茂掌海基會 張小月：向中國釋出善意
2016-09-01 18:52
〔記者林良昇／台北報導〕前外交部長田弘茂將接掌海基會，陸委會主委張小月今表示，田弘茂對兩岸十分熟悉，相信這人事案也是對中國釋出善意，今後陸委會和海基會是「海陸一家親」，立場一致推動兩岸關係發展，而對於未來可能的兩岸協商，將以對人民福祉有關的議題為優先。
總統府昨晚公布將由田弘茂接掌海基會，張小月今下午與媒體茶敘，對於中國國台辦主任張志軍提到兩岸復談是政治基礎而不是人的因素，張小月重申，我方的兩岸政策非常明確，根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及相關法律來推動兩岸工作。
張小月強調，政府政策是維持現狀、維持兩岸和平穩定發展的現狀，兩岸有共同責任，因為雙方立場和看法不一樣，更應坐下來談，在「求同存異」上，把不同的地方縮小，相同的地方求取最大化，兩岸關係才有辦法繼續往前走。
張小月指出，關於海基會董事長人事，都是由我方自己主導，不需要和對方溝通和協商，但政府相信，透過這人事案，也是對中國釋出善意，因為田弘茂對兩岸問題有深入理解，也定期與中國重要人士、學者互動，處事態度非常務實理性。
張小月表示，政府是一體的，今後陸委會和海基會是「海陸一家親」，互動會密切且愉快，未來海基會也都是根據政府的兩岸政策推動相關業務，追求一致性、可預測性，不會造成意外，也不會有任何挑釁的行為。
對於未來可能的兩岸復談，張小月認為，會以與兩岸人民福祉有關的主題優先來談，包含兩岸已生效的相關協議執行，都可以談；張小月也提到，希望兩岸是「一軌」，政府和政府間的協商，但各層次的交流互動，「多軌並進」都很歡迎。
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