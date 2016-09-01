田弘茂掌海基會 義務職不支薪
2016-09-01 18:41
即將接任海基會董事長的前外交部長田弘茂（右）將確定不支薪，為兩岸奉獻付出。（資料照，記者張嘉明攝）
〔記者林良昇／台北報導〕前國民黨秘書長林中森在擔任海基會董事長期間，海基會將董事長從無給職改成有給職，讓林中森月領超過20萬，引發自肥質疑，陸委會主委張小月今表示，即將接任海基會董事長的前外交部長田弘茂將確定不支薪，為兩岸奉獻付出。
總統府昨晚公布將由前外交部長田弘茂出任海基會董事長，張小月今下午與媒體茶敘時表示，關於海基會副董事長、秘書長等人選，一個個敲定後公布，希望能在中秋台商聯誼餐會前決定。
張小月也證實，田弘茂擔任海基會董事長職務將是義務職，確定不支薪，張小月表示，田弘茂有說他希望是奉獻付出，希望對兩岸關係的發展有幫助。
林中森擔任海基會董事長以前，先前幾為海基會董事長都是無給職，海基會則在2012年林中森接任前修改章程，將海基會董事長從無給職改成「得為有給職」，林中森因而月領超過20萬，可稱作院長級待遇，也引發自肥質疑遭到砲轟。
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