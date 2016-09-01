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司改跟不上人民期待 蔡烱燉：期許政府投入資源

2016-09-01  19:06

〔即時新聞／綜合報導〕司法院副院長被提名人蔡烱燉今（1）日在記者會上表示，目前司法改革的腳步，跟不上國人的期待，期許總統主持的司法改革國是會議，投入適當的人力物力，擬出「讓法院裁判迅速而公正的藥方」。

綜合媒體報導，蔡烱燉表示，司法改革進行數十年，但大部分的國人還是認為法院「有錢判生、無錢判死」，「這些似是而非的評價，對法官相當不公平」，不過他也承認，不管這些人的想法是否錯誤，「司法內在的進步，跟不上國人對司法的期待」。

蔡烱燉表示，國人期待司法裁判能夠迅速而公正，但現今案件源源不絕湧入法院，期許法院判決迅速而公正是「緣木求魚」，不是喊口號或是要求法官共體時艱就能達到的。

蔡烱燉表示，希望未來政府能夠對司法的人力物力做適當投資，也希望總統主持的司法改革國是會議，能擬出讓法院裁判真正達到迅速而公正的藥方，讓人民有感。

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  • 蔡烱燉表示，司法改革跟不上人民期待，希望政府能投入資源改善。（記者方賓照攝）

    蔡烱燉表示，司法改革跟不上人民期待，希望政府能投入資源改善。（記者方賓照攝）

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