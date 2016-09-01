架構阻年金討論 劉亞平砲轟：比北韓還北韓

2016-09-01 18:21

〔記者曾韋禎／台北報導〕國家年金改革委員會今舉行第11次會議。不過光在討論未來的改革議題順序時，高雄市教育產業總工會理事長劉亞平反對委員會列出的架構，認為應以提案的時序來討論，並砲轟現在的討論方式比北韓還北韓。

副總統陳建仁今天提出年金改革議題討論順序建議表。劉亞平不滿，他們老早就提案，卻未依提案的時序做為討論順序，卻由委員會自己來安排，這種作法比北韓還北韓。

公務人員協會理事長李來希則不滿，到現在都還沒報告過總統、副總統卸任禮遇，這也算是一種年金；中研院特聘研究員是否有非終身聘，中研院只有用一個新聞稿來解釋。

退輔會副主委李文忠反駁，任何討論當然都要有架構，若都按提案時間做為討論順序，會就不用開了。

陳建仁滿臉苦笑地說，這是兩週後實質討論的架構。等排定主題後，會請各相關團體來說明各自的看法，再來取得共識。