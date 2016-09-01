證實柯、趙會 北市府：遠雄提出計畫不符期待

北市府發言人林鶴明今下午證實，約於兩週前，台北市長柯文哲在府內和遠雄董事長趙藤雄見面，針對大巨蛋交換意見。（記者方賓照攝）

2016-09-01 17:36

〔記者郭安家／台北報導〕北市府對遠雄下9月8日提出公安改善方案的最後通牒，否則將終止大巨蛋契約，北市府發言人林鶴明今下午證實，約於兩週前，台北市長柯文哲在府內和遠雄董事長趙藤雄見面，雙方針對這段時間以來的討論交換意見，不過基本上雙方依然各自表達立場，並無具體結論與交集。若9月8日無改善作為，市府將依合約捍衛權益。

對於柯、趙會，林鶴明表示，柯文哲於會中再次表達北市府依法行政的態度，同時強調市府也已提出公安改善方案，希望遠雄能夠認真面對北市府對於公共安全所提出的問題，不過基本上雙方依然各自表達立場，並無具體結論與交集。

林鶴明表示，本週二都發局收到遠雄的計畫書，都發局刻正持續研議中，然而從遠雄所提出的計畫中，並未針對市府最關切的容留人數作出具體改善，顯然不符北市府期待。北市府強調，遠雄若依然未能在9月8日完成相關改善作為，北市府將依照合約行使相關權利捍衛市府權益。