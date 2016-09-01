「核能流言終結者」挑戰「開放台電」 氣氛火爆

2016-09-01 17:57

〔記者楊綿傑／台北報導〕「開放台電」研究歷經約兩個月結束，行政院長林全也在臉書上感謝前國策顧問郝明義的研究團隊，並揭示即將要做的事情。郝明義今召開記者會，除了回應林全，也進一步提出給台電同仁的一封信，以及對電業法修法的意見，不過「核能流言終結者」黃士修也到現場踢館，認為郝對於用電高峰期的認定時間，根本是睜眼說瞎話，也質疑為何郝一再強調中興顧問社這個有官股的單位承攬業務不當，那是否有官股的都該民營化，現場兩人均拉高音量，氣氛一度火爆。

黃士修說，郝明義質疑台電在用電高峰的5月到9月安排機組歲修。例如5月31日排了3.14 GW的機組大修，當天的備轉容量率只剩1.64%，是台電故意製造的缺電危機。在結案報告中也寫下：「看2015年台電火力機組的年度大修時程，全部8.54GW中，五月中到九月中旬維修的有1.56GW，和全年相較，十分平均，為什麼沒有淡旺季之分？」

黃士修認為郝明義完全是睜眼說瞎話，抹黑。首先，只要有繳過電費帳單，應該要知道用電高峰期其實是「6月」到9月，也因此夏月電價特別貴。維修時程是幾個月之前就排定的，5月底尚有一些機組在歲修實屬正常，誰能想到當天氣溫飆升，導致用電量大增？

郝明義說，結案報告很清楚，重點在5月31號，也請林全去追究經濟部長、政務委員，為什麼沒看清楚5月31號缺電的原因是因為安排那麼多歲修，到底是怠忽職守，還是原來的文化所造成。而為什麼今天會修訂報告，也是因為台電提出說明，把他加上去。黃士修應該自己去問台電為什麼會承認自己不應該在此時安排歲修。

黃士修另也公開質疑林全根本是要裡應外合把中興工程顧問社出賣給財團。若中興社及其子公司不承攬公共工程與公營事業的大型專案，只有死路一條。而要解決這困境，唯一的可能就是民營化。

黃士修說，林全上任以後就是無所不賣，只要政府手頭上有的，他都要將之賣給財團。先是要修電業法扭曲國家電力市場，讓給財團圖利。且中興工程顧問社並非只承攬能源與核能業務，也承攬過包括翡翠水庫、竹科第四期、高雄捷運、高雄港、國家劇院、高雄愛河、台北縣水情偵測系統。這些跟能源轉型正義改革毫無關係。

而林全如果懷疑中興工程顧問社涉有不當利益，就請直接發動司法調查，伸張正義。如果覺得政府掌控官方財團法人這樣子的作法不妥，就請直接出售官股，不用檢討。且類似的官方財團法人很多，工研院與資策會都是，林全是否也該把兩個單位民營化。